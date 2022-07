Santa Marinella, assistenza scolastica agli studenti con disabilità: assegnato il bando (Di venerdì 15 luglio 2022) Santa Marinella – Firmato il nuovo contratto con la cooperativa Stile Libero vincitrice di un bando pubblico, che dal prossimo mese di settembre svolgerà l’importante servizio di AEC ovvero di supporto agli studenti con disabilità. Presenti il sindaco Pietro Tidei e l’assessore competete alla pubblica istruzione Stefania Nardangeli “L’Amministrazione Comunale e l’assessorato che rappresento, riconosce come imprescindibile il diritto allo studio e l’integrazione sociale dei disabili – ed è per questo che, a settembre ci impegneremo affinché il servizio possa essere garantito, nella sua completezza, fin dal primo giorno di scuola. Difatti in prossimità della ripresa delle attività scolastiche, questo assessorato comunale, ha già adottato tutti gli atti propedeutici a favore della nuova ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Firmato il nuovo contratto con la cooperativa Stile Libero vincitrice di unpubblico, che dal prossimo mese di settembre svolgerà l’importante servizio di AEC ovvero di supportocon. Presenti il sindaco Pietro Tidei e l’assessore competete alla pubblica istruzione Stefania Nardangeli “L’Amministrazione Comunale e l’assessorato che rappresento, riconosce come imprescindibile il diritto allo studio e l’integrazione sociale dei disabili – ed è per questo che, a settembre ci impegneremo affinché il servizio possa essere garantito, nella sua completezza, fin dal primo giorno di scuola. Difatti in prossimità della ripresa delle attività scolastiche, questo assessorato comunale, ha già adottato tutti gli atti propedeutici a favore della nuova ...

