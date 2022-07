San Donato, Roberto Gambetti (San Donato Futura) eletto Presidente dell’Assemblea cittadina, suo vice il giovane Matteo Fantinelli (FdI) (Di venerdì 15 luglio 2022) Due gruppi Consiliari in maggioranza; San Donato Futura capogruppo Alberto Montanari e Sandolab capogruppo Eleonora Martinelli. Quattro in minoranza: Partito Democratico, condotto da Francesco De Simoni, Insieme per San Donato rappresentato da Gina Falbo, Fratelli d’Italia coordinato da Guido Massera, Lega costituto da Nicola Forenza Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 15 luglio 2022) Due gruppi Consiliari in maggioranza; Sancapogruppo Alberto Montanari e Sandolab capogruppo Eleonora Martinelli. Quattro in minoranza: Partito Democratico, condotto da Francesco De Simoni, Insieme per Sanrappresentato da Gina Falbo, Fratelli d’Italia coordinato da Guido Massera, Lega costituto da Nicola Forenza

Pubblicità

UffiziGalleries : Una nuova acquisizione per gli #Uffizi! Un piccolo gioiello ritenuto perduto, l’Ascensione di Cristo opera del 1565… - ilCittadinoLodi : San Donato, un 51enne trovato morto - QuindiciNews : Consiliatura, #Gambetti eletto alla guida Nel corso della prima seduta del #Consiglio il rappresentante di San Dona… - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, Sepe in prestito al San Donato Tavernelle - TMWSampdoria : UFFICIALE: Sampdoria, A. Sepe in prestito al San Donato Tavernelle -