(Di venerdì 15 luglio 2022) Non incroceranno le braccia solo i lavoratori, tra piloti e assistenti di volo, di17, quindi tra pochi giorni, sarà una giornata ‘nera’ per i viaggiatori, quelli che dovranno fare i conti con un rientro o una partenza complicata, tra non pochi disagi. Il motivo? Anchehanno deciso di scioperare e, quindi, di unirsi ai colleghi. E di farlo proprio nel pieno dell’estate, quando sono tanti i cittadini che hanno prenotato le loro vacanze. Quanto dura lodegli17incroceranno le braccia per 4 ore, non più per 24 come inizialmente previsto. “Nonostante la riduzione ...

Pubblicità

CorriereCitta : Ryanair, EasyJet e Volotea, sciopero domenica 17 luglio 2022: orari e aerei garantiti - discoradioIT : RT @aptlombardi: @discoradioIT Domenica 17 Luglio previsto sciopero nazionale addetti aeroportuali, società handling, dipendenti Volotea, e… - aptlombardi : ?? #AVVISO #sciopero Domenica 17 Luglio h 14-18 sciopero nazionale lavoratori aeroportuali, handling, dipendenti… - aptlombardi : @discoradioIT Domenica 17 Luglio previsto sciopero nazionale addetti aeroportuali, società handling, dipendenti Vol… - infoiteconomia : Sciopero voli 17 luglio: si fermano Ryanair, EasyJet, Volotea e controllori di volo -

... Fit - Cisl e Uiltrasporti e riguarderà sia il personale di terra dell'Enav (cioè i controllori del traffico aereo) sia i lavoratori di alcune compagnie:, Volotea e Malta Air. ...Aderiranno all'agitazione, Volotea,e le sue controllate, Malta Air e Crewlink. Possibili adesioni anche tra personale aeroportuale e controllori ...Lufthansa, compagnia aerea tedesca, ha cancellato 2 mila voli per tutta l'estate 2022, fino a fine agosto: dramma per i passeggeri ...Voli in ritardo o cancellati, vacanze da incubo per milioni di italiani: come chiedere e ottenere il rimborso dalle compagnie .... Il problema per chi vuole spostarsi in aereo, però, non riguarda la p ...