Russia | Orban sferza l’Ue | “Con le sanzioni si è sparata nei polmoni”

(Di venerdì 15 luglio 2022) “Lenon aiutano l’Ucraina né contribuiscono ad avvicinarsi alla fine della guerra, semmai la prolungano”. Così afferma, premier ungherese, che è sempre stato critico sulle misure restrittive che l’Unione europea ha inflitto al Cremlino dopo l’invasione in Ucraina. ?“Inizialmente pensavo che ci fossimo solo sparati a un piede – afferma il primo ministro all’emittente Kossut Radio – ma ora è chiaro che l’economia europea si èneie ora fatica a respirare”. Parole dure quelle diche vanno a inserirsi in un clima di emergenza economica che riguarda, ormai, tutto l’Occidente: “Lesono dannose per l’economia europea e se continuano così, la uccideranno – insiste – Il momento della verità deve arrivare a Bruxelles, quando i leader ammetteranno di ...

...contro la"non ha soddisfatto le aspettative", con queste restrizioni l'economia europea "si è sparata ai polmoni e ora sta soffocando", ha detto il premier ungherese, Viktor, in un'...L'Unione europea si è 'sparata al petto' applicando 'sanzioni economiche sconsiderate' contro la. Lo ha affermato oggi il primo ministro ungherese Viktor, evidenziando come, in caso di mancato ritiro delle sanzioni, vi sia il rischio di 'distruggere l'economia europea'. 'Inizialmente,...La Russia denuncia un attacco dell'artiglieria ... Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, in un'intervista a Kossuth Radio, in cui ha anche avvertito che l'Europa è entrata in un nuovo ...Dopo aver tenuto in stallo per settimane l'embargo al petrolio russo, e aver ottenuto un'esenzione ad hoc per continuare a ricevere l'oro nero di Mosca, il premier ungherese Viktor Orban torna ad ...