Russia, l'oppositore Pivovarov condannato a quattro anni per un post su Facebook sgradito a Putin (Di venerdì 15 luglio 2022) Bavaglio e repressione: l'oppositore russo Andrei Pivovarov è stato condannato a quattro anni di carcere, per aver pubblicato dei post su Facebook in favore di un'organizzazione bandita dalle autorità. Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022) Bavaglio e repressione: l'russo Andreiè statodi carcere, per aver pubblicato deisuin favore di un'organizzazione bandita dalle autorità.

