Russia, il Tas respinge ricorso: club esclusi da coppe europee (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Tribunale arbitrale dello Sport ha respinto i ricorsi della Federcalcio russa e di quattro club, confermando le decisioni di Uefa e Fifa prese in seguito all’invasione dell’Ucraina. La Russia, già esclusa alle qualificazioni ai Mondiali maschili e agli Europei femminili, non parteciperà alle principali competizioni calcistiche europee, inclusa la Champions League 2022/2023, oltre SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Tribunale arbitrale dello Sport ha respinto i ricorsi della Federcalcio russa e di quattro, confermando le decisioni di Uefa e Fifa prese in seguito all’invasione dell’Ucraina. La, già esclusa alle qualificazioni ai Mondiali maschili e agli Europei femminili, non parteciperà alle principali competizioni calcistiche, inclusa la Champions League 2022/2023, oltre SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Russia, il #Tas respinge ricorso: club esclusi da coppe europee - biciPRO1 : Renat Khamidulim, ormai ex capo della #Gazprom, ci chiama dalla Russia. Fra poco tornerà in Italia e annuncia novit… - tas_xxxxxxxxxxx : RT @AlleracNicola: Malgrado la repressione in Russia i militanti contro la guerra hanno dato alle fiamme 23 uffici per il reclutamento, dis… - SoniaLaVera : RT @ilbisa2: Al via le udienze al Tas di Losanna del ricorso della Russia contro l’esclusione da Mondiali e Coppe - Violetta_2021 : RT @ilbisa2: Al via le udienze al Tas di Losanna del ricorso della Russia contro l’esclusione da Mondiali e Coppe -