Rugby a 7: Italia, al via il torneo di qualificazione mondiale maschile e femminile (Di venerdì 15 luglio 2022) Si disputano questo weekend a Bucarest i tornei di qualificazione maschile e femminile alla Rugby World Cup 7s 2022 di settembre a Cape Town, in Sudafrica. In campo scenderanno sia l’Italseven maschile sia quello femminile che arrivano in Romania senza i favori dei pronostici, ma proprio per questo senza nulla da perdere. Gli azzurri hanno disputato nelle scorse settimane le Rugby Europe Sevens Championship Series 2022, due tappe altalenanti per l’Italseven, che in Portogallo ha chiuso al terzo posto, ma a Cracovia si è dovuta accontentare del settimo posto, mancando la qualificazione agli spareggi per le World Series. Ma gli azzurri, nonostante tutto, hanno mostrato una buona crescita, con i maggiori problemi evidenziati in fase difensiva, sulla quale ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Si disputano questo weekend a Bucarest i tornei diallaWorld Cup 7s 2022 di settembre a Cape Town, in Sudafrica. In campo scenderanno sia l’Italsevensia quelloche arrivano in Romania senza i favori dei pronostici, ma proprio per questo senza nulla da perdere. Gli azzurri hanno disputato nelle scorse settimane leEurope Sevens Championship Series 2022, due tappe altalenanti per l’Italseven, che in Portogallo ha chiuso al terzo posto, ma a Cracovia si è dovuta accontentare del settimo posto, mancando laagli spareggi per le World Series. Ma gli azzurri, nonostante tutto, hanno mostrato una buona crescita, con i maggiori problemi evidenziati in fase difensiva, sulla quale ...

