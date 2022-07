Ruba 100 mila euro alle Poste di Carignano, denunciata la nuova direttrice. I furti scoperti dai dipendenti: “Alla chiusura mancavano sempre soldi” (Di venerdì 15 luglio 2022) È accusata di aver Rubato 100mila euro dalle casse dell’ufficio postale di Carignano, nel Torinese, dove aveva preso servizio solo pochi mesi fa. Per questo la direttrice della filiale territoriale è stata denunciata e sospesa dal servizio: a dare la notizia, confermata da Poste Italiane, è La Stampa. A lanciare l’Allarme sono stati proprio gli impiegati, insospettiti dal fatto che il conto degli incassi quotidiani non quadrava più: prima solo una volta ogni tanto, poi gli ammanchi sono diventati costanti. Così, hanno iniziato a sospettare qualcosa: i sospetti si sono subito concentrati sull’ufficio, anche perché non erano stati registrati movimenti sospetti da parte di persone esterne Alla filiale. E, analizzando i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) È accusata di averto 100casse dell’ufficio postale di, nel Torinese, dove aveva preso servizio solo pochi mesi fa. Per questo ladella filiale territoriale è statae sospesa dal servizio: a dare la notizia, confermata daItaliane, è La Stampa. A lanciare l’rme sono stati proprio gli impiegati, insospettiti dal fatto che il conto degli incassi quotidiani non quadrava più: prima solo una volta ogni tanto, poi gli ammanchi sono diventati costanti. Così, hanno iniziato a sospettare qualcosa: i sospetti si sono subito concentrati sull’ufficio, anche perché non erano stati registrati movimenti sospetti da parte di persone esternefiliale. E, analizzando i ...

