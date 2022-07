Royal family, la casa dove Carlo e Camilla hanno trascorso la luna di miele (Di venerdì 15 luglio 2022) Difficile tenere il conto delle tante proprietà immobiliari di cui è in possesso la Royal family, eppure ce n’è una che più di tutte – più di Buckingham Palace, del Castello dei Windsor e persino di Kensington Palace – occupa un posto speciale nel cuore di Carlo e Camilla. La coppia infatti, convolata a nozze il 9 aprile 2005, ha un legame particolare con la casa di campagna nota con il nome di Llwynywermod, collocata nel Carmarthenshire, in Galles, poiché in quell’edificio 17 anni fa ha trascorso la propria luna di miele. Secondo Hello! Magazine ci sono voluti quasi 40 anni al principe per trovare la casa dei propri sogni proprio in quelle terre. Non si tratta però di un edificio qualsiasi: la dimora infatti ha il grande pregio di ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 15 luglio 2022) Difficile tenere il conto delle tante proprietà immobiliari di cui è in possesso la, eppure ce n’è una che più di tutte – più di Buckingham Palace, del Castello dei Windsor e persino di Kensington Palace – occupa un posto speciale nel cuore di. La coppia infatti, convolata a nozze il 9 aprile 2005, ha un legame particolare con ladi campagna nota con il nome di Llwynywermod, collocata nel Carmarthenshire, in Galles, poiché in quell’edificio 17 anni fa hala propriadi. Secondo Hello! Magazine ci sono voluti quasi 40 anni al principe per trovare ladei propri sogni proprio in quelle terre. Non si tratta però di un edificio qualsiasi: la dimora infatti ha il grande pregio di ...

