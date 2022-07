Rosewood Castiglion del Bosco | com' è l' hotel italiano che ha vinto i World’s Best Awards

Pubblicità

WineNewsIt : .@RosewoodHotels #CastiglionDelBosco tra i #vigneti di #Brunello a #Montalcino è il miglior #hotel al mondo, n. 1 d… - montalcinonews : ll resort di #Montalcino Rosewood Castiglion del Bosco è il miglior hotel al mondo e il miglior resort d'Europa sec… -

Sotto la sua guida,ha acquisito da qualche anno la gestione di un resort di prestigio adel Bosco (Siena), diventato in poco tempo destinazione amata dai visitatori stranieri. ...... Borgo Santo Pietro Saporium (Chiusdino), Arnolfo (Colle Val d'Elsa), Castello di Spaltenna Il Pievano (Gaiole in Chianti), Hoteldel Bosco Campo del Drago, Silene (Seggiano). ...The list of Travel + Leisure's world's top 100 hotels is comprehensive and spreads out in various countries across the globe, but one U.S. hotel in the list's top five might not be what you expected.La rivista Travel+Leisure, bibbia dei viaggiatori americani, lo ha eletto primo fra i 100 hotel dove passare una vacanza ...