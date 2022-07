Romina Power al mare con lui: finalmente la felicità, la foto boom di like (Di venerdì 15 luglio 2022) Romina Power ha scelto il mare come meta per le sue vacanze che si dirigono verso un mood paradisiaco, dove il relax e la natura incarnano l’essenziale per star bene. Per Romina Power è arrivato il tempo del doveroso relax dinanzi ad un mare cristallino e selvaggio. E lo racconta in un post pubblicato di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 15 luglio 2022)ha scelto ilcome meta per le sue vacanze che si dirigono verso un mood paradisiaco, dove il relax e la natura incarnano l’essenziale per star bene. Perè arrivato il tempo del doveroso relax dinanzi ad uncristallino e selvaggio. E lo racconta in un post pubblicato di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

Aysn97703618 : Al Bano & Romina Power-Felicità - Midis_y_Karaoke : Al Bano & Romina Power – Storia di due innamorati ???? Canciones Midi / Songs Midi ???? - zazoomblog : Romina Power in costume: eccola come non l’avete mai vista - #Romina #Power #costume: #eccola - SarBre3 : Le due tragedie che hanno colpito nel cuore gli italiani: la separazione tra Albano e Romina Power e quella di Fran… - diabolo741 : Al Bano & Romina Power - Sempre Sempre 1986 -