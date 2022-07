Pubblicità

sportli26181512 : Roma, rispunta Senesi: incontro con l'agente, c'è la valutazione: In attesa di risolvere il nodo legato al futuro d… - MilanPress_it : Per la trequarti rispunta il nome di #Fekir???? -

Il Romanista

Commenta per primo In attesa di risolvere il nodo legato al futuro di Nicolò Zaniolo, lasta lavorando per rinforzare la difesa. Il Corriere della Sera fa sapere che in questi giorni i giallorossi stanno pensando di nuovo a Marcos Senesi , argentino classe '97 del Feyenoord seguito ...... le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e. Juventus decisa su Pau Torres , dunque, ... Per l'attaccoIcardi come vice - Vlahovic e rimane in piedi l'idea Zaniolo , così come rimane ... Mercato Roma: rispunta Douglas Luiz, Frattesi prenota la 16 Oggi il Senato voterà la fiducia posta dal governo Draghi sul Dl Aiuti: i 5 Stelle usciranno dall’aula, aprendo di fatto una crisi politica. Draghi andrà poi al Quirinale ...Manovre in difesa per la fiorentina: rispunta il nome di Kumbulla della Roma per sostituire Milenkovic nel caso in cui dovesse partire ...