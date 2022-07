Roma, prima offerta per Dybala (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo quanto riportato da TeleRadioStereo la Roma ha presentato a Paulo Dybala la sua prima offerta ufficiale. Si tratta di un quinquennale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Secondo quanto riportato da TeleRadioStereo laha presentato a Paulola suaufficiale. Si tratta di un quinquennale...

Pubblicità

fattoquotidiano : Prima l’inceneritore a Roma in vista del Giubileo 2025, poi lo scontro sul Superbonus, infine la stretta al Reddito… - Giorgiolaporta : Quando andava a fuoco #Roma, #Nerone suonava la lira. Togliete la chitarra a #Gualtieri prima che si monti la test… - vigilidelfuoco : Prosegue l’intervento di 50 #vigilidelfuoco per domare l’#incendio scaturito ieri poco prima delle 17 nella zona di… - Mat87Vic : @markius_mk @mattjrphoto Beh direi che in quanto a matrimoni mafiosi con elicotteri che spargevano petali Roma ha d… - francescagraz1 : Domani : Assemblea Nazionale #007 di Italia Viva al Teatro Sala Umberto di Roma. Oggi si riuniscono i gruppi parlam… -