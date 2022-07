Roma, per il centrocampo occhi puntati su un giocatore dell’Atletico Madrid! (Di venerdì 15 luglio 2022) Mourinho non è contentissimo del mercato giallorosso finora. Enigmatica la sua storia su Instagram di qualche giorno fa dove si vede lui sul divano che guarda su Sky Sport lo speciale calciomercato, a voler intendere che la Roma non sta facendo quasi nulla rispetto alle altre squadre. Nonostante gli arrivi di Matic e Celik, il tecnico portoghese non è contento e vuole di più dalla proprietà e dai dirigenti. In questi ultimi giorni si sta parlando quasi esclusivamente di cessioni e di mercato in uscita, con Zaniolo al centro di tante voci che lo indirizzano verso la Torino bianconera. Saul Ateltico Madrid RomaSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, Pinto avrebbe messo nel mirino un giocatore importantissimo dell’Atletico Madrid. Stiamo parlando di Saul Niguez, che nell’ultima stagione ha giocato in ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Mourinho non è contentissimo del mercato giallorosso finora. Enigmatica la sua storia su Instagram di qualche giorno fa dove si vede lui sul divano che guarda su Sky Sport lo speciale calciomercato, a voler intendere che lanon sta facendo quasi nulla rispetto alle altre squadre. Nonostante gli arrivi di Matic e Celik, il tecnico portoghese non è contento e vuole di più dalla proprietà e dai dirigenti. In questi ultimi giorni si sta parlando quasi esclusivamente di cessioni e di mercato in uscita, con Zaniolo al centro di tante voci che lo indirizzano verso la Torino bianconera. Saul Ateltico MadridSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, Pinto avrebbe messo nel mirino unimportantissimoMadrid. Stiamo parlando di Saul Niguez, che nell’ultima stagione ha giocato in ...

