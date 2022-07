Roma, lotta al degrado urbano: sgomberata e ripulita l’area verde di Piazza Righi (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. Un altro intervento mirato per il ripristino del decoro è stato eseguito dalla Polizia Locale Roma Capitale. Questa volta ad essere interessata l’area verde di Piazza Righi. Le operazioni a Piazza Righi contro il degrado Dopo diversi ed approfonditi sopralluoghi effettuati dagli agenti del XI Gruppo Marconi, diretti dal Dirigente Dott. Massimo Fanelli, già nei giorni scorsi erano state avviate le operazioni per liberare il sito in questione. Leggi anche: Roma, via allo sgombero di Villa Greco in via della Caffarella: via 150 occupanti (FOTO) Le problematiche della zona Qui, da diverso tempo, stazionavano una decina di persone, tutte di nazionalità straniera, che sono state identificate e denunciate per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022). Un altro intervento mirato per il ripristino del decoro è stato eseguito dalla Polizia LocaleCapitale. Questa volta ad essere interessatadi. Le operazioni acontro ilDopo diversi ed approfonditi sopralluoghi effettuati dagli agenti del XI Gruppo Marconi, diretti dal Dirigente Dott. Massimo Fanelli, già nei giorni scorsi erano state avviate le operazioni per liberare il sito in questione. Leggi anche:, via allo sgombero di Villa Greco in via della Caffarella: via 150 occupanti (FOTO) Le problematiche della zona Qui, da diverso tempo, stazionavano una decina di persone, tutte di nazionalità straniera, che sono state identificate e denunciate per ...

