Roma in Rock: domani sera all’Ippodromo delle Capannelle, il concerto della band inglese degli ‘Idles’ (Di venerdì 15 luglio 2022) Attesa per domani sera all’Ippodromo delle Capannelle, il concerto della band inglese degli ‘Idles’. Negli ultimi anni gli IDLES hanno confermato le intenzioni e il successo del debut album ‘Brutalism’ (2017, Balley Records) con il successivo ‘Joy As An Act Of Resistance’ (2018, Partisan Records) e il relativo tour mondiale. Quella che per The Line Of The Best Fit era già dagli esordi “one of the most exciting British bands right now” è stata capace di andare oltre le aspettative di pubblico e critica, affermandosi come icone a livello internazionale. ‘A Beatiful Thing: Idles Live at Le Bataclan’, uscito il 6 dicembre 2019, ha poi catturato le vibrazioni e l’atmosfera del loro ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) Attesa per, il. Negli ultimi anni gli IDLES hanno confermato le intenzioni e il successo del debut album ‘Brutalism’ (2017, Balley Records) con il successivo ‘Joy As An Act Of Resistance’ (2018, Partisan Records) e il relativo tour mondiale. Quella che per The Line Of The Best Fit era già dagli esordi “one of the most exciting Britishs right now” è stata capace di andare oltre le aspettative di pubblico e critica, affermandosi come icone a livello internazionale. ‘A Beatiful Thing: Idles Live at Le Bataclan’, uscito il 6 dicembre 2019, ha poi catturato le vibrazioni e l’atmosfera del loro ...

