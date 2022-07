Roma, i consiglieri si raddoppiano lo “stipendio”: indennità a 3500 euro e nuovi aumenti nel 2024 (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi a Roma i consiglieri comunali di centrosinistra e di centrodestra si ritroveranno per votare assieme il via libera all’aumento dei propri stipendi. Attualmente gli eletti in Assemblea capitolina guadagnano tra i 1.500 e i 2.000 euro al mese a seconda del numero di sedute a cui partecipano. La delibera in discussione stamattina nella doppia commissione Bilancio e Statuto promette di far salire l’indennità fino a 3.500 euro. Si tratta dell’ultima riunione prima della pausa estiva. E, fa sapere oggi l’edizione Romana di Repubblica, sugli scranni arriverà l’atto che punta a «prevedere che per i consiglieri capitolini si possa equamente commisurare una indennità di funzione al 45% dell’indennità del sindaco». La cifra uscirà ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Oggi acomunali di centrosinistra e di centrodestra si ritroveranno per votare assieme il via libera all’aumento dei propri stipendi. Attualmente gli eletti in Assemblea capitolina guadagnano tra i 1.500 e i 2.000al mese a seconda del numero di sedute a cui partecipano. La delibera in discussione stamattina nella doppia commissione Bilancio e Statuto promette di far salire l’fino a 3.500. Si tratta dell’ultima riunione prima della pausa estiva. E, fa sapere oggi l’edizionena di Repubblica, sugli scranni arriverà l’atto che punta a «prevedere che per icapitolini si possa equamente commisurare unadi funzione al 45% dell’del sindaco». La cifra uscirà ...

