Roma, i consiglieri comunali si raddoppiano lo stipendio fino a 3.500 euro: la delibera che mette d’accordo destra e sinistra (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. Se ieri si sono scontrati duramente sulla questione incendi, e se in passato hanno creato delle fratture decisionali non da poco, esiste, comunque, un tema sul quale sia consiglieri di centrosinistra che quelli di centrodestra saranno sempre d’accordo: l’aumento degli stipendi. Ieri nemici (Fratelli d’Italia e Lega hanno lasciato ieri il consiglio comunale in polemica con la maggioranza a trazione piddina) ma oggi accorati più che mai sulla questione dell’aumento dei propri stipendi. La delibera che mette tutti d’accorso: da destra a sinistra Un aumento che si prospetta essere anche abbastanza consistente: ora gli eletti in Assemblea capitolina guadagnano tra i 1.900 e i 2.000 euro al mese, ma la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022). Se ieri si sono scontrati duramente sulla questione incendi, e se in passato hanno creato delle fratture decisionali non da poco, esiste, comunque, un tema sul quale siadi centroche quelli di centrosaranno sempre: l’aumento degli stipendi. Ieri nemici (Fratelli d’Italia e Lega hanno lasciato ieri il consiglio comunale in polemica con la maggioranza a trazione piddina) ma oggi accorati più che mai sulla questione dell’aumento dei propri stipendi. Lachetutti d’accorso: daUn aumento che si prospetta essere anche abbastanza consistente: ora gli eletti in Assemblea capitolina guadagnano tra i 1.900 e i 2.000al mese, ma la ...

