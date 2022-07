Roma | fa volare un drone al Colosseo | denunciato giovane turista

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 luglio 2022)– E’ stata una pattuglia della Polizia Locale ad intervenire nei confronti di un cittadino statunitense, responsabile del volo non autorizzato di un unall’interno del parco archeologico del. Gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), in servizio di controllo anti abusivismo nella zona, hanno fermato ildi 27 anni, mentre era intento a faril dispositivo, in violazione alla normativa in vigore. Il 27enne è stato accompagnato presso gli uffici per gli atti di rito e, al termine delle procedure di identificazione,. Posto sotto sequestro il. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ...