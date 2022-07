Roma, esercente vende Gratta & Vinci illegali: sequestrati quasi 300 tagliandi (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. esercente ‘beccato’ a vendere Gratta & Vinci illegali, in quanto sprovvisti della necessaria autorizzazione. Questo quanto accadeva all’interno di un esercizio commerciale della Capitale ma i giochi — è proprio il caso di dirlo — del titolare e dei suoi dipendenti ora sono finiti. I controlli sono stati effettuati ieri, 14 luglio, dai funzionari dall’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli all’interno di un esercizio commerciale di Roma per verificare possibili situazioni di irregolarità. vende Gratta & Vinci illegali: i fatti L’attività — condotta dal personale dell’Ufficio Monopoli per il Lazio unitamente al personale dell’Ufficio Controlli Giochi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022)‘beccato’ are, in quanto sprovvisti della necessaria autorizzazione. Questo quanto accadeva all’interno di un esercizio commerciale della Capitale ma i giochi — è proprio il caso di dirlo — del titolare e dei suoi dipendenti ora sono finiti. I controlli sono stati effettuati ieri, 14 luglio, dai funzionari dall’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli all’interno di un esercizio commerciale diper verificare possibili situazioni di irregolarità.: i fatti L’attività — condotta dal personale dell’Ufficio Monopoli per il Lazio unitamente al personale dell’Ufficio Controlli Giochi e ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, esercente vende Gratta & Vinci illegali: sequestrati quasi 300 tagliandi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'esercente si ribella e la rapina in un negozio di via Giolitti a Roma fallisce. L'autore arrestato dalla Polizia poco… - Agenzia_Italia : L'esercente si ribella e la rapina in un negozio di via Giolitti a Roma fallisce. L'autore arrestato dalla Polizia… - Scrittomisto : #Garbatella, commerciante si rivolge agli strozzini: scoperta una banda internazionale - Affaritaliani : Commerciante si rivolge agli strozzini Sgominata banda internazionale -