Roma-Atalanta | binario caldo sul mercato | i nomi

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #SerieA #LIVE: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative di oggi #15luglio #Inter #Juventus #Napoli #Roma #… - PianetaMilan : #Calciomercato #SerieA #LIVE: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative di oggi #15luglio #Inter #Juventus #Napoli… - forzaroma : Atalanta, Freuler: “La Roma ha comprato poco ma sul campo è un’altra storia” #ASRoma - calciomercatod1 : Due obiettivi nerazzurri per la Roma #Calciomercato #Roma #Atalanta - LAROMA24 : Atalanta, il commento di Freuler sul mercato: 'La Roma ha comprato poco' #AsRoma -

...dell', ha parlato dal ritiro del club lombardo del prossimo campionato. Queste le sue parole: "La Juve e l'Inter sono migliorate, il Milan rimane la stessa squadra ma è comunque forte, la...Calciomercatonews, Pinamonti per Muriel allaL', così come altre grandi squadre del nostor campionato, deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi calciatori ed anche questa sessione di calciomercato ...L’Atalanta sta lavorando in ritiro in vista dell’avvio della ... La Juve e l’Inter sono migliorate, il Milan rimane la stessa squadra – ma è comunque forte -, la Roma ha comprato poco, la Fiorentina ...Remo Freuler, durante il ritiro a Clusone, ha rilasciato delle dichiarazioni inerenti al calciomercato e tra i tanti temi ha detto qualcosa sulla Roma. Le sue parole inerenti al mercato giallorosso ...