Pubblicità

ilRomanistaweb : ??? Abbonamenti #Roma: chiusa la vendita con più di 36.000 tessere sottoscritte Finita anche la seconda fase. Il CEO… - sportli26181512 : Roma, abbonamenti da record: oltre 36mila, mai così tanti dal 2004: L'entusiasmo in casa Roma non finisce dopo la v… - salvione : Roma, chiusa la campagna abbonamenti: oltre 36mila tessere vendute - CorSport : #Roma, chiusa la campagna abbonamenti: oltre 36mila tessere vendute ?? - sportli26181512 : Roma, chiusa la campagna abbonamenti: oltre 36mila tessere vendute: Il Ceo Berardi: 'Sapere che il 50% dello stadio… -

- La sosta del campionato non ha placato la passione dei tifosi giallorossi, che si è manifestata anche nella fase di sottoscrizione degliAltre società, fatta eccezione per la, sono molto più indietro in termini divenduti. Ecco perché la prevendita di altri club per le prime giornate di campionato, ad oggi, non ha una ...Numeri impressionanti che testimoniano per l’ennesima volta la sconfinata passione dei tifosi giallorossi Come si legge su sito ufficiale della Roma, la sosta del campionato non ha placato la passione ...Il Ceo Berardi: "Sapere che il 50% dello stadio sarà occupato da persone che hanno scelto di abbonarsi è per noi un grande motivo di orgoglio e una motivazione in più" ...