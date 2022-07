Rogo nel B&B bengalese. L'ira degli albergatori: "Mettono in fuga i turisti" (Di venerdì 15 luglio 2022) Sulle cause del Rogo divampato in un B&B gestito da bengalesi alla stazione Termini indagano i carabinieri. "Troppe attività che non rispettano le regole e Mettono in fuga i turisti, l'unica risorsa che ci è rimasta", denunciano gli albergatori della zona. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Sulle cause deldivampato in un B&B gestito da bengalesi alla stazione Termini indagano i carabinieri. "Troppe attività che non rispettano le regole ein, l'unica risorsa che ci è rimasta", denunciano glidella zona.

Pubblicità

zazoomblog : Madrid maxi - rogo nel parco del Monfragüe: in fiamme ettari di boschi evacuazioni e strade interrotte - #Madrid… - MediasetTgcom24 : Madrid, maxi-rogo nel parco del Monfragüe: in fiamme ettari di boschi, evacuazioni e strade interrotte #madrid… - p0liedrico : Per fortuna rogo appena inizierà settembre finirà nel dimenticatoio grazie a dios - MartaDj1 : RT @AnsaSardegna: Incendi: un Canadair e 6 elicotteri in volo nel sud Sardegna. Rogo tra i boschi anche in Gallura #ANSA - SieteCornuti : Il condannato, previa tortura, veniva solitamente legato ad un palo, sotto ed intorno al quale venivano posti abbon… -