Roberto Danovaro (Anton Dohrn) membro dell’Accademia europea delle scienze

(Di venerdì 15 luglio 2022), biologo marino, docente dell’Università PolitecnicaMarche e presidente della Stazione Zoologica, è stato nominato(Academia Europaea) nella Sezione “Biologia degli organismi ed evoluzione”. Si tratta della più importante e rinomata Accademia scientificache conta, o ha contato, al proprio interno ben 85 premi Nobel in tutti i settori. L’Accademia ha come obiettivo il progresso scientifico e l’eccellenza della ricerca a livello europeo nelle borse di studio nelleumane, giuridiche, economiche, sociali e politiche, matematica, medicina e tutte ...

Per, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn: ' Il primo Film Festival internazionale Pianeta Mare di Napoli è una iniziativa importante che abbiamo voluto lanciare in ... Cambiamenti climatici, Danovaro: «Eventi climatici estremi potrebbero produrre più morti di quelli sul lavoro»