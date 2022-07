Ritorno in campo

(Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 56 mila i nuovi imprenditori agricoli. Giovani che spesso sfruttano opportunità - e fondi - per il recupero dei moltissimi terreni incolti o abbandonati. Ma lo sviluppo di un settore cruciale per l’Italia è ancora frenato dalla burocrazia. Castel del Giudice, provincia di Isernia. Oggi il borgo, arroccato al confine tra Abruzzo e Molise, conta poco più di 300 abitanti, ma soltanto una manciata di anni fa sembrava destinato ad abbandono e spopolamento. A trasformarne il destino è stata la gestione di un sindaco, Lino Gentile, e soprattutto di un gruppo di ragazzi volenterosi. «Abbiamo creato una cooperativa e così recuperato tutti i terreni incolti della zona. Oggi produciamo grazie alla tecnologia, e alla stazione meteorologica che ci suggerisce i trattamenti bio da mettere in pratica, e grazie alle mele autoctone che distribuiamo anche fuori regione» spiega a Panorama uno dei ...

Pubblicità

marcomasuelli17 : RT @peppismo: la nostra situazione terzini è veramente qualcosa di sconcertante. tutto bello eh, ritorno di Pogba, Di Maria, probabile Zani… - FrankGrimesSMM : @SCrisicelli Ma cosa vuol dire che ti devo fare vedere il video dei migliori interventi di Tomori? Pure Gabbia semb… - Defilfab : RT @peppismo: la nostra situazione terzini è veramente qualcosa di sconcertante. tutto bello eh, ritorno di Pogba, Di Maria, probabile Zani… - mrsvlahovic : RT @peppismo: la nostra situazione terzini è veramente qualcosa di sconcertante. tutto bello eh, ritorno di Pogba, Di Maria, probabile Zani… - sonobennyyyyy : RT @peppismo: la nostra situazione terzini è veramente qualcosa di sconcertante. tutto bello eh, ritorno di Pogba, Di Maria, probabile Zani… -

Panorama

... ricomporre la maggioranza sbrindellata e convincere Mario Draghi a non fara Città della ... L'opposto di Letta, che sembra aver chiuso con il "largo", seppure a malincuore. Draghiani a ...Dial, la natura poi ci ha portati all'arte. Con l'aiuto dell'artista ed educatrice Luisa Vezzosi , i bambini si sono cimentati nella riproduzione di un albero sui fogli di carta. I ... Ritorno in campo Un ritorno in panchina e una conferma in campo per la nuova OR Reggio Emilia, decisa a occupare un ruolo di primissimo piano nel prossimo campionato di Serie B. Alla guida dei granata, dopo due stagio ...È in corso in queste settimane la tredicesima edizione della rassegna di teatro amatoriale TeatRotary, promossa nel Giardino di Villa Arrivabene dal Rotary Club Firenze Est ogni lunedì sera di luglio.