Ritirata la patente al rapper Clementino | ecco cosa è successo

Disavventura per il rapper Clementino sull'isola d'Ischia, dove martedì sera gli è statala. L'artista napoletano si trova sull'isola verde ospite di una manifestazione cinematografica e l'altra sera, dopo essersi esibito in un noto locale del centro di Ischia, si è messo ...L'uomo è stato quindi segnalato alla Prefettura di Vicenza e gli è stataladi guida per 30 giorni, oltre alla violazione relativa alla fugaUna multa, il ritiro della patente e il ritorno in hotel in taxi. L'ultima serata trascorsa sull'isola di Ischia da Clementino non è stata proprio felice. Il rapper napoletano è stato fermato dalla ...Il rapper napoletano Clementino era a Ischia per una rassegna culturale e, mentre guidava un'auto Ncc, la polizia locale lo ha fermato per un controllo togliendogli la patente.