Ritirata la patente a Clementino | cos’è successo nell’Isola di Ischia

(Di venerdì 15 luglio 2022) È statala. Il rapper partenopeo si trovavadie, durante un controllo di polizia, gli agenti hanno riscontrato un’irregolarità che ha portato al ritiro della licenza di guida e all’accompagnamento dell’artista in albergo.laLa vicenda ha avuto luogo nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio 2022. Il rapper si trovava all’Isola diper partecipare a un festival cinematografico per poi esibirsi in un locale isolano. Dopo lo show, il rapper di Black Pulcinella si è messo alla guida di una monovolume NCC (Noleggio Con Conducente) per ritornare in albergo. Lungo la strada ...

occhio_notizie : Ritirata la patente a Clementino: guidava a Ischia un veicolo Ncc senza patente | COS'è SUCCESSO??? #clementino… - neXtquotidiano : Il guaio in cui si è cacciato #Clementino per aver guidato un veicolo NCC senza patente - ANSACampania : Guidava auto da noleggio, ritirata la patente a Clementino - leggoit : #clementino fermato dalla polizia a Ischia, ritirata la patente: cos'è accaduto al rapper -

Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale; Clementino ha mostrato la suadi guida, che però non era valida per ...Guai per Clementino a Ischia, dove gli è statala. Una disavventura avvenuta nella notte di martedì scorso, la cui notizia esce fuori solo oggi. Secondo quanto riporta l'Ansa, il famoso rapper napoletano si trovava alla guida di ...Disavventura per il rapper Clementino sull’isola d’Ischia, dove martedì sera gli è stata ritirata la patente. L’artista napoletano si trova sull’isola ospite di una manifestazione cinematografica e ...Clementino: patente ritirata a Ischia Brutta disavventura per Clementino a Ischia. Il rapper si trovava sull’isola per partecipare ad una manifestazione cinematografica. Dopo l’esibizione in un locale ...