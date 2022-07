Rinnovo Milenkovic, la Fiorentina si muove: presentata l’offerta (Di venerdì 15 luglio 2022) Rinnovo Milenkovic, la Fiorentina si muove per il difensore serbo. presentata l’offerta per la sua permanenza La Fiorentina vuole trattenere Nikola Milenkovic ed è disposta a presentare il Rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Lo riferisce il Corriere Fiorentino, secondo cui il dg Joe Barone avrebbe proposto a Ramadani, agente del difensore, un triennale da 2 milioni più bonus. Il centrale serbo, dal canto suo, vuole aspettare l’evolversi del mercato prima di rispondere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022), lasiper il difensore serbo.per la sua permanenza Lavuole trattenere Nikolaed è disposta a presentare ildel contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Lo riferisce il Corriere Fiorentino, secondo cui il dg Joe Barone avrebbe proposto a Ramadani, agente del difensore, un triennale da 2 milioni più bonus. Il centrale serbo, dal canto suo, vuole aspettare l’evolversi del mercato prima di rispondere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

