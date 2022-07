Rilevato un segnale radio misterioso a miliardi di anni luce dalla Terra, lo emette un oggetto sconosciuto: “Si ripete simile a un battito cardiaco” (Di venerdì 15 luglio 2022) A miliardi di anni luce dal nostro pianeta, un oggetto misterioso sta emettendo segnali radio con una frequenza periodica. Descritto sulla rivista Nature, questo fenomeno è stato studiato dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology, della McGill University, e del Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), un radiotelescopio interferometrico che si trova presso il Dominion radio Astrophysical Observatory, in Canada. Il segnale misterioso è stato classificato come un FRB, o lampo radio veloce, un’esplosione di onde radio di origine sconosciuta che generalmente si verifica per pochi millisecondi e rilascia enormi quantità di energia. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Adidal nostro pianeta, unstando segnalicon una frequenza periodica. Descritto sulla rivista Nature, questo fenomeno è stato studiato dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology, della McGill University, e del Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), untelescopio interferometrico che si trova presso il DominionAstrophysical Observatory, in Canada. Ilè stato classificato come un FRB, o lampoveloce, un’esplosione di ondedi origine sconosciuta che generalmente si verifica per pochi millisecondi e rilascia enormi quantità di energia. Il ...

