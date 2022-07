Rifiuti, Coripet: dal 1 agosto scende il contributo riciclo per i produttori (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – La fotografia positiva emersa dal bilancio Coripet e la particolare bolla di mercato che sta vivendo il settore del Pet riciclato, ha reso possibile la diminuzione del contributo di riciclo per i soci della categoria produttori. Il ruolo di Coripet come consorzio autonomo, volontario e senza scopo di lucro è sempre stato quello di offrire ai propri soci un servizio di gestione del fine vita e avvio a riciclo non solo efficiente, ma anche flessibile e reattivo sui costi e da qui la decisione del Consiglio di amministrazione di fissare in 16 euro /ton, dal prossimo 1 agosto 2022, l’importo del contributo ambientale. “Pur restando fermamente orientati a centrare gli obiettivi della normativa Sup al 2025 – precisa Corrado Dentis, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – La fotografia positiva emersa dal bilancioe la particolare bolla di mercato che sta vivendo il settore del Pet riciclato, ha reso possibile la diminuzione deldiper i soci della categoria. Il ruolo dicome consorzio autonomo, volontario e senza scopo di lucro è sempre stato quello di offrire ai propri soci un servizio di gestione del fine vita e avvio anon solo efficiente, ma anche flessibile e reattivo sui costi e da qui la decisione del Consiglio di amministrazione di fissare in 16 euro /ton, dal prossimo 12022, l’importo delambientale. “Pur restando fermamente orientati a centrare gli obiettivi della normativa Sup al 2025 – precisa Corrado Dentis, ...

