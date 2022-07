Riconoscete questo bambino? Oggi è l’attore comico più famoso del cinema italiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Riuscite a riconoscere chi è questo bambino con il caschetto e un sorriso sornione in braccio al suo papà? Oggi è un attore e regista di fama nazionale. Uno dei comici più celebri della nostra cinematografia. E’ sicuramente cresciuto dalla foto, ma lo sguardo e il sorriso sono rimasti gli stessi. questo famosissimo personaggio, al suo attivo ha una carriera brillante come regista e attore, ma vanta nel suo curriculum anche innumerevoli partecipazioni in trasmissioni televisive e un successo straordinario a teatro. (fonte web)È originario di Firenze dove nasce nel 1965. Vanta numerose relazioni sentimentali con donne bellissime da una delle quali, sicuramente la più coinvolgente, è nata sua figlia, Martina, che Oggi ha quasi 12 anni. l’attore di cui ... Leggi su topicnews (Di venerdì 15 luglio 2022) Riuscite a riconoscere chi ècon il caschetto e un sorriso sornione in braccio al suo papà?è un attore e regista di fama nazionale. Uno dei comici più celebri della nostratografia. E’ sicuramente cresciuto dalla foto, ma lo sguardo e il sorriso sono rimasti gli stessi.famosissimo personaggio, al suo attivo ha una carriera brillante come regista e attore, ma vanta nel suo curriculum anche innumerevoli partecipazioni in trasmissioni televisive e un successo straordinario a teatro. (fonte web)È originario di Firenze dove nasce nel 1965. Vanta numerose relazioni sentimentali con donne bellissime da una delle quali, sicuramente la più coinvolgente, è nata sua figlia, Martina, cheha quasi 12 anni.di cui ...

