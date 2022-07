Riccardo Maria Manera: “Ho una lesione tumorale alla testa” (Di venerdì 15 luglio 2022) Riccardo Maria Manera è uno degli attori più promettenti della nuova generazione. Lo abbiamo visto nella serie Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, ma anche nella serie Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. Anche se la popolarità l’ha trovata nelle vesti di Eros Mazzucato nella fiction di Rai2, Volevo fare la rockstar. Ieri, con un lungo post su Instagram in allegato ad una serie di foto scattate dal letto d’ospedale, ha confessato ai suoi follower di avere una lesione tumorale alla testa. Lo ha fatto prendendo il tutto con ironia, come ha sempre fatto. “Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture, ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 luglio 2022)è uno degli attori più promettenti della nuova generazione. Lo abbiamo visto nella serie Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, ma anche nella serie Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. Anche se la popolarità l’ha trovata nelle vesti di Eros Mazzucato nella fiction di Rai2, Volevo fare la rockstar. Ieri, con un lungo post su Instagram in allegato ad una serie di foto scattate dal letto d’ospedale, ha confessato ai suoi follower di avere una. Lo ha fatto prendendo il tutto con ironia, come ha sempre fatto. “Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture, ...

