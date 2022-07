Riad ricuce con Biden Interessi reciproci nel Golfo

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 luglio 2022) “Al centro dei nostri sforzi c’è la nostra partnership con gli Stati Uniti, che ora è più importante che mai”, ha scritto in un op-ed Reema Bandar Al Saud, dal 2019 ambasciatrice saudita a Washington. “Prevediamo un futuro in cui la nostra regione non sia impantanata in conflitti, ma piuttosto focalizzata sulla cooperazione economica regionale, sullo sviluppo sociale e sui progetti multinazionali che portano benefici a tutti. Vogliamo che gli Stati Uniti facciano parte di quel futuro”, continua l’intervento dell’ambasciatrice uscito su Politico. “Per l’Arabia Saudita, la visita del presidente Joeè una vittoria”, commenta Anna Lea Jacobs, senior analyst del Crisis Group. “Per— continua con Formiche.net — è meno chiaro (e non è una vittoria in termini di politica interna). Ma ricalibrare le relazioni è una vittoria sia per l’Arabia Saudita ...