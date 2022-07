Regeni, il processo agli 007 egiziani resta sospeso: la Cassazione respinge il ricorso della procura (Di venerdì 15 luglio 2022) resta sospeso il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Lo scorso 11 aprile, Il giudice per l’udienza preliminare aveva disposto lo stop al processo, perché non era stato possibile notificare gli atti agli imputati a causa del rifiuto a collaborare del governo egiziano. La procura aveva presentato il ricorso che ora è stato giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Con la decisione odierna si riducono le possibilità che si tenga in Italia un processo sul caso del ricercatore ucciso al Cairo. su Open Leggi anche: Caso Regeni, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022)ilai quattro agenti dei servizi segretiaccusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio. Lo ha deciso la Corte di. Lo scorso 11 aprile, Il giudice per l’udienza preliminare aveva disposto lo stop al, perché non era stato possibile notificare gli attiimputati a causa del rifiuto a collaborare del governo egiziano. Laaveva presentato ilche ora è stato giudicato inammissibile dalla Corte di. Con la decisione odierna si riducono le possibilità che si tenga in Italia unsul caso del ricercatore ucciso al Cairo. su Open Leggi anche: Caso, la ...

