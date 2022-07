Regeni: da Cassazione no a ricorso pm, resta stop a processo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - resta sospeso il processo ai presunti assassini di Giulio Regeni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Roma contro lo stop deciso dal gup (e prima ancora dalla Corte di Assise di Roma) del processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l'omicidio del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Procura di Roma, con l'aggiunto Sergio Colaiocco titolare del fascicolo, nel suo ricorso aveva chiesto l'annullamento della decisione dei giudici della Terza Corte d'Assise di Roma che il 14 ottobre scorso, chiamati a decidere sull'assenza in aula degli imputati, avevano dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio. La Suprema Corte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) -sospeso ilai presunti assassini di Giulio. La Corte diha dichiarato inammissibile ildella Procura di Roma contro lodeciso dal gup (e prima ancora dalla Corte di Assise di Roma) delnei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l'omicidio del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Procura di Roma, con l'aggiunto Sergio Colaiocco titolare del fascicolo, nel suoaveva chiesto l'annullamento della decisione dei giudici della Terza Corte d'Assise di Roma che il 14 ottobre scorso, chiamati a decidere sull'assenza in aula degli imputati, avevano dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio. La Suprema Corte ...

