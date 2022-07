Rebus Ronaldo, niente Arabia Saudita: spunta una nuova big europea! (Di venerdì 15 luglio 2022) Ad un anno dal trasferimento sorprendente al Manchester United, l’asso portoghese inizia già ad accusare i primi mal di pancia in terra inglese. Questo suo ritorno in Red Devils non è stato entusiasmante, nonostante i 22 gol messi a segno, tanto che la squadra non è riuscita a raggiungere nemmeno un posto in Champions League. E la mancata partecipazione a quella che da sempre lui considera la sua casa, sarebbe il motivo scatenante della sua volontà di andare via. Tante squadre hanno sondato il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione ma per il momento tutto tace. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo approdo alla Roma, con fantomatiche presentazioni allo stadio in compagnia di Totti e Pellegrini, poi prontamente non accadute. Manchester United Cristiano Ronaldo Nelle ultime ore si è parlato di una proposta shock ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 luglio 2022) Ad un anno dal trasferimento sorprendente al Manchester United, l’asso portoghese inizia già ad accusare i primi mal di pancia in terra inglese. Questo suo ritorno in Red Devils non è stato entusiasmante, nonostante i 22 gol messi a segno, tanto che la squadra non è riuscita a raggiungere nemmeno un posto in Champions League. E la mancata partecipazione a quella che da sempre lui considera la sua casa, sarebbe il motivo scatenante della sua volontà di andare via. Tante squadre hanno sondato il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione ma per il momento tutto tace. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo approdo alla Roma, con fantomatiche presentazioni allo stadio in compagnia di Totti e Pellegrini, poi prontamente non accadute. Manchester United CristianoNelle ultime ore si è parlato di una proposta shock ...

