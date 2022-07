(Di venerdì 15 luglio 2022) I predoni delle spiagge italiane vanno ancora di moda, specie nella bellissima Sardegna . Unè stato sorpreso mentre rientrava a casa con unto in una delle spiagge più ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Sardegna Razzia di ciottoli e sabbia dalla spiaggia: turista fermato col “prezioso carico“ al porto - leggoit : #Sardegna Razzia di ciottoli e sabbia dalla spiaggia: turista fermato col “prezioso carico“ al porto -

inItalia

SASSARI: GDF, SEQUESTRATI SASSI EPRELEVATI DALLA SPIAGGIA DI ISOLA ROSSA Anche durante la stagione estiva appena iniziata, prosegue l'ormai noto fenomeno consistente nel portare via dagli ...SASSARI: GDF, SEQUESTRATI SASSI EPRELEVATI DALLA SPIAGGIA DI ISOLA ROSSA Anche durante la stagione estiva appena iniziata, prosegue l'ormai noto fenomeno consistente nel portare via dagli ... Turista fermato con sassi rubati in spiaggia in Sardegna