Razer lancia lo Stream Controller

(Di venerdì 15 luglio 2022) Laha sorpreso tutti con il lancio delloper creatori di contenuti eer(qui per maggiori informazioni sull’azienda), il marchio di lifestyle leader a livello mondiale per i giocatori, ha annunciato oggi il. Una soluzione all-in-one che semplifica la creazione di contenuti e mette a portata di mano tutte le funzionalità di cui i creatori avranno bisogno. Ildi flusso offre scorciatoie infinite, multi-tasking semplice e accesso istantaneo a qualsiasi funzione. Inoltre, offre una compatibilità software quasi illimitata grazie al touchscreen, ai comandi, alle quadranti e altro ancora completamente personalizzabili. Dettagli del nuovo...

Il nuovo Kishi V2 è la nuova generazione del controller di Razer. È possibile acquistarlo sullo store per 200 dollari. Razer annuncia il lancio dello Stream Controller. Questo è un prodotto rivolto agli streamer e mirato a competere con il popolare Stream Deck di Elgato.