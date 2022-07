Radio Ufficiale: “Dybala perplesso del Napoli. Mourinho lo sta tempestando di telefonate” (Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Dybala-Napoli. “Paulo Dybala perplesso di venire a giocare con il Napoli“: lo rivela Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente Radiofonica Ufficiale del club partenopeo. Il giornalista poi prosegue: “Lui vorrebbe andare a giocare con l’Inter ma se salta la trattativa con i neroazzurri, vorrebbe inserirsi la Roma. Secondo quando mi risulta, Josè Mourinho lo sta tempestando di telefonate. Si tratta di una vera e propria corte spietata dello Special One verso l’argentino che al momento dà priorità all’Inter. Ovviamente l’Inter deve cedere Sanchez per poi rigettarsi su ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO. “Paulodi venire a giocare con il“: lo rivela Valter De Maggio, conduttore diGoal, trasmissione in onda suKiss Kiss, emittentefonicadel club partenopeo. Il giornalista poi prosegue: “Lui vorrebbe andare a giocare con l’Inter ma se salta la trattativa con i neroazzurri, vorrebbe inserirsi la Roma. Secondo quando mi risulta, Josèlo stadi. Si tratta di una vera e propria corte spietata dello Special One verso l’argentino che al momento dà priorità all’Inter. Ovviamente l’Inter deve cedere Sanchez per poi rigettarsi su ...

