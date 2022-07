Pubblicità

RadioRossonera : Le prime pagine di oggi: calciomercato e... Zlatan #Ibrahimovic ???? - ZonaBianconeri : RT @CalcioSemplice: I quotidiani sportivi, nazionale e internazionali, oggi #15luglio . #Buongiorno #Inter #Roma #Juventus #Milan http… - sulsitodisimone : Nell'edicola sulsitodisimone trovi anche le prime pagine dei quotidiani sportivi - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: Quotidiani sportivi, le prime pagine: rinnovo #Ibra . #Juve , sogno #Bremer #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Rassegna stampa: prime pagine quotidiani sportivi – 15 luglio 2022 #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan… -

Calcio Atalanta

Commenta per primo Il calciomercato domina la scena dei. Al centro c'è l'Inter , orientata alla chiusura dell'affare Bremer con il Torino , che potrebbe complicarsi per l'inserimento della Juve , sempre occupata sul fronte De Ligt. ...Le prime pagine deidi Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali... Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 14 luglio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Dopo aver tagliato i ponti con il Manchester United non presentandosi al raduno estivo, Cristiano Ronaldo sta cercando un altro club in Europa. Si sono fatti tanti nomi – dal Chelsea al Bayern, dalla ...