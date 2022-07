Quel centro sociale graziato dalla sinistra per ben 26 anni | Mai denunciati

(Di venerdì 15 luglio 2022) In 26di occupazione abusiva, il Comune di Torino non ha mai sporto denuncia contro ilAskatasuna. L'incredibile caso portato a galla da Fratelli d'Italia.

Pubblicità

rosydesimone1 : RT @Italyfornaty: Chiudono fabbriche ,chiudono ospedali ,ma aprono sempre più centri d' accoglienza clandestini .Ogni sindaco che aprirà ne… - Liberoarbitrio : 2/2 …di armi all’Ucraina) gli scenari sono 2 e inquietanti: Quel 27% è il vero ammontare degli elettori di Meloni?… - MarioSa10240639 : RT @Italyfornaty: Chiudono fabbriche ,chiudono ospedali ,ma aprono sempre più centri d' accoglienza clandestini .Ogni sindaco che aprirà ne… - Pierre13903748 : RT @Italyfornaty: Chiudono fabbriche ,chiudono ospedali ,ma aprono sempre più centri d' accoglienza clandestini .Ogni sindaco che aprirà ne… - GiancarloGarci6 : RT @Italyfornaty: Chiudono fabbriche ,chiudono ospedali ,ma aprono sempre più centri d' accoglienza clandestini .Ogni sindaco che aprirà ne… -

Il Messaggero Veneto

Ricchezza: i colleghi possono aiutarti molto più di quanto pensi a risolvereproblema ... Amore: Anche negli incontri in videochiamata continuerai ad essere aldell'attenzione, perché ...... "La cosa che colpisce è: perché aiutano lei È una fortuna, significa anche che inmomento il ... Lo spettacolo è realizzato da Elsinordi Produzione Teatrale,Teatrale MaMiMò e ... Contromano nel centro storico pieno di gente: l'auto con due giovani a bordo ripresa dalle telecamere Ventisei anni sono decisamente troppi per passare inosservati, soprattutto per un centro sociale del calibro di Askatasuna. Un nome che è una firma ricorrente negli episodi di guerriglia No Tav e ...Incendio: i vigili del fuoco volontari di Arco, supportati da quelli di Riva del Garda, sono intervenuti alle 14.00 di oggi per un incendio generalizzato sviluppatosi in un locale di servizio adibito ...