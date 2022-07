Quarto Grado | anticipazioni puntata 15 luglio 2022 | i casi di Mario Bozzoli e Isabella Noventa

(Di venerdì 15 luglio 2022) Torna, come ogni venerdì, l’appuntamento imperdibile con– Le Storie, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Al centro dellada risolvere, gialli e vicende della più stretta attualità. Chi ha ucciso? Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, torna sul caso di, l’imprenditore del bresciano scomparso dalla sua fonderia l’8 ottobre del 2015. Questo caso è ancora tutto da risolvere perché il corpo dell’uomo non è mai stato trovato. Per gli inquirenti, l’uomo è stato ucciso e l’unico imputato, con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere, è il nipote Giacomo. Da tempo i rapporti tra i due erano ...

