Quarta dose, De Luca cauto: "Nuovo vaccino quando arriva? Senza mascherina chiudiamo tutto" (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "E' partita la somministrazione della Quarta dose contro il covid per gli over 60 anni, in ritardo e nel clima di grande confusione del Ministero virtuale della salute". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook. "Nelle scorse scorse settimane – ha affermato – si è detto dal ministero 'facciamo la Quarta dose per anziani e fragili' ma dobbiamo sapere che per settembre dovrebbe arrivare un Nuovo vaccino che dovrebbe avere la copertura sulle varianti omicron. Quindi una parte di cittadini valuta che se a settembre arriva il vaccino che copre di più sulle varianti aspettiamolo, perché dobbiamo fare ora la vaccinazione Senza questa ...

