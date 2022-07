Quarta dose, a Napoli boom di richieste nelle farmacie (Di venerdì 15 luglio 2022) Con il via libera alla Quarta dose a tutti i cittadini over 60 in Italia, stanno già arrivando tante richieste soprattutto nelle farmacie di Napoli. In molti stanno accorrendo sia negli hub riaperti che nelle farmacie per ricevere la somministrazione, visto il nuovo aumento dei contagi. Anche alla Fagianeria di Capodimonte dove sono riprese le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Con il via libera allaa tutti i cittadini over 60 in Italia, stanno già arrivando tantesoprattuttodi. In molti stanno accorrendo sia negli hub riaperti cheper ricevere la somministrazione, visto il nuovo aumento dei contagi. Anche alla Fagianeria di Capodimonte dove sono riprese le L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

MinisteroSalute : ??#Covid19 Ora tutte le persone dai 60 anni in su possono fare la quarta dose. Dopo 120 giorni dalla malattia o dall… - NicolaPorro : ?? Spunta 'un sospetto' di Bassetti sulla #quartadose ?? - GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - Claudio73691568 : RT @pbecchi: Se Abrignani non fa la quarta dose non si capisce perché dovrebbero farla milioni di italiani: serve solo a smaltire lo scorte… - pepppe772 : RT @boni_castellane: Ma perché i telegiornali comunicano l'andamento giornaliero delle terapie intensive se non si riferiscono alle 'terapi… -