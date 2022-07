Quanto inquina la supply chain del fotovoltaico (in mano alla Cina) (Di venerdì 15 luglio 2022) Il fotovoltaico ha due immensi problemi: chi lo produce, e come. L’ultimo rapporto speciale dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) getta luce sul tema che sta attirando sempre più l’attenzione dei policymakers, complici l’urgenza della crisi energetica e la duplice spinta verso la diversificazione – per sganciarsi dalla dipendenza del gas russo e portare avanti la transizione ecologica. IL POTERE DELLA Cina Che l’industria del fotovoltaico sia in mano a Pechino non è una novità. Così come avvenuto per una lunga serie di settori industriali, nell’ultimo decennio i Paesi europei, gli Stati Uniti e il Giappone hanno appaltato alla Cina la produzione materiale. Questione di costi. Nel frattempo il Dragone è stato abilissimo a rinsaldare la propria presa sull’intera ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilha due immensi problemi: chi lo produce, e come. L’ultimo rapporto speciale dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) getta luce sul tema che sta attirando sempre più l’attenzione dei policymakers, complici l’urgenza della crisi energetica e la duplice spinta verso la diversificazione – per sganciarsi ddipendenza del gas russo e portare avanti la transizione ecologica. IL POTERE DELLAChe l’industria delsia ina Pechino non è una novità. Così come avvenuto per una lunga serie di settori industriali, nell’ultimo decennio i Paesi europei, gli Stati Uniti e il Giappone hanno appaltatola produzione materiale. Questione di costi. Nel frattempo il Dragone è stato abilissimo a rinsaldare la propria presa sull’intera ...

