Quante bandiere cambiate

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Fummo ragazzi di strada, cazzari (tuttora), goliardi, anarchici, luddisti, sessantottissimi, luxemburghiani, semileninisti, maoisti tendenza Quattro, antifascisti militanti, nuovi resistenti, antiparlamentaristi, parlamentaristi genere Lotta Continua, forcaioli, garantisti per finta, poi peggio, garantisti sul serio; passammo da antidemocristiani stato brado a quello meno brado. Ma, ciò che è più grave, ci scappa sempre da ridere un po’. Diventammo craxiani, e neppure craxiani, craxianissimi, senza manco avvisarne Lui (non suoni come un vanto). Finì nel trionfo grillastro dell’omaggio a Berlinguer, l’Honestus Maximus. Per cui: Berlusconi piuttosto che Occhetto, sponsor sotto schiaffo dei Beccaria per una rinnovata Colonna Infame. Caro, impagabile Berlusconi. Quindi Renzi, sempre sia benedetto il referendum suo, fatto coi piedi o meno. , vero? Troppe. E solo per dire che se il compianto ...