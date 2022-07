Quando gareggia Marcell Jacobs oggi: orario preciso batteria, programma, corsia, avversari, canale tv (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio (ore 03.50), Marcell Jacobs farà il proprio esordio ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista a Eugene (USA) per disputare le batterie e inseguire la qualificazione alle semifinali. Il velocista lombardo si presenterà all’appuntamento dopo una stagione all’aperto caratterizzata da diversi problemi fisici: prima la gastroenterite a Nairobi, poi l’infortunio al bicipite sinistro che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese e infine un fastidio al gluteo che gli ha impedito di prendere parte alla tappa di Diamond League a Stoccolma. Il Messia dell’atletica italiana ha dichiarato di essersi ripreso e che per questa batteria sarà al 98% della forma fisica, appare agguerrito e decisamente motivato, desideroso di tornare a ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio (ore 03.50),farà il proprio esordio ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista a Eugene (USA) per disputare le batterie e inseguire la qualificazione alle semifinali. Il velocista lombardo si presenterà all’appuntamento dopo una stagione all’aperto caratterizzata da diversi problemi fisici: prima la gastroenterite a Nairobi, poi l’infortunio al bicipite sinistro che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese e infine un fastidio al gluteo che gli ha impedito di prendere parte alla tappa di Diamond League a Stoccolma. Il Messia dell’atletica italiana ha dichiarato di essersi ripreso e che per questasarà al 98% della forma fisica, appare agguerrito e decisamente motivato, desideroso di tornare a ...

Pubblicità

infoitsport : A che ora gareggia Gianmarco Tamberi in qualificazione: programma Mondiali di atletica, tv, streaming, quando la fi… - infoitsport : MONDIALI ATLETICA, MARCELL JACOBS: quando gareggia? PROGRAMMA, DATE, orari e diretta tv - sportface2016 : #Atletica #MondialiEugene, Marcell #Jacobs: quando gareggia? Programma, date, orari e diretta tv - zazoomblog : Atletica quando gareggia Marcell Jacobs ai Mondiali: date orari batterie e finale 100 metri programma tv -… - corra_davide : Mondiali #Atletica2022, quando gareggia Filippo #Tortu: date e orari per vederlo in diretta TV e streaming… -