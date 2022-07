"Quali sono i sintomi". Centaurus preoccupa Crisanti: la nuova variante Covid può farci stare male (Di venerdì 15 luglio 2022) Centaurus: il Covid varia ancora e preoccupa il professor Andrea Crisanti. I contagi sono in aumento esponenziali così come i decessi, l'ondata estiva della Sars Cov-2 ha colto l'Italia di sorpresa e sono in arrivo altre cattive notizie. L'ultima scoperta è Centaurus, una sottovariante di Omicron BA.2.75 che secondo i virologi inglesi ha una capacità di trasmissione superiore alla già molto contagiosa Omicron 5. Isolata per la prima volta a maggio in India, Centaurus è sbarcata in molti paesi europei e presto sarà la mutazione dominante. Ma c'è di peggio perché Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, in un'intervista all'Adnkronos, ha suonato un campanello d'allarme: “È ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022): ilvaria ancora eil professor Andrea. I contagiin aumento esponenziali così come i decessi, l'ondata estiva della Sars Cov-2 ha colto l'Italia di sorpresa ein arrivo altre cattive notizie. L'ultima scoperta è, una sottodi Omicron BA.2.75 che secondo i virologi inglesi ha una capacità di trasmissione superiore alla già molto contagiosa Omicron 5. Isolata per la prima volta a maggio in India,è sbarcata in molti paesi europei e presto sarà la mutazione dominante. Ma c'è di peggio perché, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, in un'intervista all'Adnkronos, ha suonato un campanello d'allarme: “È ...

