“Primo caso in Italia” West Nile | un italiano contagiato dal virus africano | punto da una zanzara

Il Primo caso di infezione da West Nile virus in Italia è stato registrato a Modena. Precisamente nell'ospedale di Baggiovara. Qui, un uomo di 75 anni è stato ricoverato dopo aver presentato i sintomi proprio del virus scoperto per la prima volta in Uganda. A darne notizia è l'Iss, ovvero l'Istituto superiore di sanità. Nell'ultimo bollettino relativo ai risultati dell'attività di sorveglianza integrata del West Nile (Wnv) e Usutu virus, si fa presente che il contagiato è una persona di 75 anni, attualmente ricoverata in Neurologia all'ospedale civile di Baggiovara. Più precisamente nella Struttura complessa di Neurologia dell'Ospedale civile di Baggiovara. Sembra che il paziente stia rispondendo ...

