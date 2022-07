Prime crepe tra i grillini | Di Battista prenota la leadership

(Di venerdì 15 luglio 2022) Alla fine, come annunciato da Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle mostra compattezza e non partecipa, nell'Aula di palazzo Madama, alla votazione sulla questione di fiducia sul decreto Aiuti, determinando le dimissioni, respinte dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una scelta rivendicata dal leader pentastellato: «Se qualcuno ha operato una forzatura, si assuma la responsabilità di questa pagina che è stata scritta. O si hanno risposte vere, strutturali e importanti - ribadisce l'ex premier - oppure nessuno può avere i nostri voti. Se prendiamo degli impegni con governo, Parlamento e cittadini, e siamo coerenti, chi si può permettere di contestare questa coerenza? Non chiediamo posti, nomine, ma chiediamo di rispettare un programma definito all'inizio: transizione ecologica e urgenza della questione sociale che è esplosa adesso». ...

